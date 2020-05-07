Глава МИД Чехии назвал мешающие отношениям с Россией проблемы

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что отношения между Прагой и Москвой могли быть лучше, если бы соблюдался принцип невмешательства стран в политику друг друга, а деловой климат России был бы благоприятнее. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

При этом ситуацию усугубил и скандал с памятником советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован по решению властей одного из районов Праги. «Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры», — подчеркнул Петржичек.

Он также назвал абсурдным начало уголовного преследования ответственных за демонтаж постамента депутатов. По его словам, в Договоре о дружбе между Россией и Чехией от 1993 года не указано, что монумент может стоять только на площади в Праге и нигде больше. Кроме того он выразил готовность к ведению переговоров по передаче статуи Москве, подчеркнув, что такая инициатива должна исходить от Чехии. Министр отметил, что при этом вопрос о реставрации находящихся в России памятников чехословацким легионерам до сих пор не решен.

По мнению Петржичека, между Москвой и Прагой есть серьезный нереализованный потенциал в области торговли и инвестиций. Министр выразил надежду на то, что сотрудничеству поспособствуют те пять тысяч российских студентов, которые в настоящее время обучаются в чешских вузах.

Ранее сообщалось, что после демонтажа памятника маршалу Коневу Чехия собирается усилить защиту своих дипломатов, находящихся в России. Для этого власти отправят в Москву агентов службы безопасности.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля по инициативе муниципальных властей. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

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