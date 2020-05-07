США разочаровались в отношениях с Китаем

Отношения Вашингтона и Пекина сейчас характеризуются разочарованием и чувством досады, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что Вашингтон недоволен мерами, которые приняли китайские власти для борьбы с коронавирусом. По ее словам, президент США Дональд Трамп заявлял, что он разочарован тем, что некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев.

При этом Макинэни не прокомментировала торговые отношения двух стран, заявив, что американский президент был доволен подписанием первого этапа соглашения в прошлом году.

Отношения США и Китая обострились на фоне пандемии коронавируса. Так, Вашингтон неоднократно обвинял Пекин в несвоевременном реагировании на вспышку инфекции и информировании мирового сообщества. В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Американское разведывательное сообщество заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона, жертвами инфекции стали более 72 тысяч человек. Страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусо, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона зараженных. Более 260 тысяч человек умерли.

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