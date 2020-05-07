Xiaomi показала «ядерный взрыв» над Японией

Видео: Shard Gaming / YouTube

Xiaomi показала ядерный взрыв в рекламе для Японии. Впоследствии компании пришлось принести извинения местным потребителям, сообщает издание Android Authority.

В рекламном ролике, выпущенном для японского рынка, производитель смартфонов показал мощность аппарата Redmi Note 9 с помощью изображения толстого человека. «Толстяк» надувается, поднимается в небо и взрывается. Позже исходный ролик был удален.

После удаления спорной рекламы Xiaomi заявила в аккаунте своего японского филиала, что приносит извинения всем, кого задело видео. «Продвижение продукта содержало необдуманный контент и было удалено. Xiaomi уважает пользователей и их культуру по всему миру», — говорится в сообщении.

Издание заметило, что многие японские фанаты бренда сочли рекламу оскорбительной. В ролике увидели намек на атомную бомбу «Толстяк», которая была сброшена США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки.

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