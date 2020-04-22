Android 10 сломала смартфоны пользователей

Пользователи смартфонов на базе Android 10 пожаловались на проблемы с устройствами. Системный баг коснулся девайсов нескольких популярных брендов, сообщает Android Police.

Одним из первых обратил внимание на то, что актуальная версия Android сломала интерфейс смартфонов, IT-журналист Артем Руссаковский. Он написал в своем Twitter-аккаунте, что его Google Pixel 4XL в последнее время стал часто зависать: «Блокируется весь интерфейс». Руссаковский уточнил, что баг встречается во многих приложениях, в результате чего телефон становится неуправляемым. Жесты и нажатия на кнопку Home, в случае ее наличия, решить проблему не помогают.

На основе опроса читателей Android Police выяснило, что с подобной проблемой столкнулись многие пользователи смартфонов, работающих на Android 10. В частности, кроме владельцев Google Pixel на зависания пожаловались обладатели устройств OnePlus и Xiaomi. Чаще всего аппараты переставали реагировать на прикосновения к экрану в приложениях Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music и Google Play.

Журналисты заметили, что зависания смартфонов происходят несколько раз в сутки. До выяснения причин проблемы и ее исправления издание советует пользователям либо заблокировать и сразу разблокировать девайс, либо перезагрузить устройство. Издание обратилось за комментарием к Google, но не смогло получить оперативного ответа.

В середине апреля пользователи смартфонов Samsung рассказали о частых случаях перезагрузки гаджетов после обновления на Android 10. Корейской компании пришлось приостановить развертывание свежей версии прошивки для некоторых девайсов.

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