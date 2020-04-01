В Samsung Galaxy S20 нашли секретную функцию

Энтузиасты нашли в новых смартфонах Samsung компромиссный режим работы дисплея. Он позволяет выдавать высокую четкость изображения при умеренном потреблении энергии аккумулятора, сообщает издание XDA Developers.

По информации издания, обратившего внимание на секретную функцию, режим был скрыт для пользователей. При его активации частота обновления дисплея составляет 96 герц при разрешении 2400х1080 или 1600х720 пикселей. В этом случае аппараты Samsung Galaxy выдают комфортную глазу картинку экрана, но меньше нагружают батарею устройства, как при включении максимального режима.

Чтобы активировать секретный режим, нужно внести изменения в прошивку девайса. Издание выпустило бесплатное приложение для Android, которое позволяет переключаться между всеми тремя режимами работы дисплея без изменения кода ОС.

XDA Developers заметило, что флагманы корейской компании по умолчанию имеют два режима работы — обычный и максимальный. При первом частота обновления экрана составляет 60 герц, разрешение — 3200х1440 пикселей, при втором разрешение экрана снижается до 2400х1080 пикселей, но до 120 герц увеличивается частота обновления дисплея и плавность картинки. Таким образом, владельцу гаджета приходится выбирать между качеством изображения и временем автономной работы устройства.

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S20 были представлены 11 февраля. Девайсы получили экран Dynamic AMOLED, поддержку 5G, до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру, Android 10 с оболочкой One UI 2. Стоимость базового устройства серии в России составила 70 тысяч рублей, топовый флагман Galaxy S20 Ultra оценили в 100 тысяч рублей.

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