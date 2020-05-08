Переименованное ведомство российского региона займется цифровой экономикой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переименовал региональное министерство информационных технологий и связи в министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. Об этом сообщает портал Ural Press.

Ведомство займется внедрением информационно-коммуникационных технологий в области в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Оно также будет координировать деятельность других министерств в этом направлении.

Отмечается, что Текслер также внес изменения в структуру ведомства и штатную численность.

Глава министерства Игорь Фетисов отметил, что его преобразование «полностью соответствует вектору цифровизации экономики региона».

Нацпроект «Цифровая экономика» предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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