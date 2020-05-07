Молодые российские ученые получат полумиллионные гранты

Молодые российские ученые примут участие в конкурсе «Умник-фотоника» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Победители получат гранты по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает iVBG.ru.

По данным издания, прием заявок уже начался. Участие в конкурсе могут принять студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Согласно условиям конкурса, будут отобраны научно-технические проекты в области фотоники, радио-фотоники и оптоэлектроники.

Нацпроект «Цифровая экономика» предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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