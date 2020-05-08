В Крыму из-за коронавируса предложили запретить популярный бытовой прибор

В Крыму предложили запретить использование кондиционеров из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова.

По словам чиновника, на фильтрах популярного бытового прибора оседают болезнетворные микробы и бактерии, и если фильтр не менялся, то включение кондиционера может привести попаданию инфекции в помещение.

«Поэтому это принципиальная позиция — избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений — лучший способ борьбы с застоем воздуха», — сказал Аксенов.

Минздрав в апреле также заявлял, что использование комнатных кондиционеров может быть опасно, поскольку повышает риск заражения в условиях эпидемии. В ведомстве сочли, что применение этих устройств должно быть исключено в зонах высокого риска распространения вируса. 8 мая Роспотребнадзор опроверг информацию об опасности систем кондиционирования как разносчика инфекции. Об этом написал оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

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