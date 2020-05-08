В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты. Им стал инициатор и создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цепкало подчеркнул, что имеет серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, которые он намерен использовать на благо граждан Белоруссии.

По его словам, в мире произошла революция, в ходе которой появились новые методы организации государства и общества. Они основаны на партнерстве и сотрудничестве. Однако эта революция прошла мимо Белоруссии, отметил Цепкало. «Свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении. В стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице», — заявил он.

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Цепкало также подчеркнул, что власти республики уделяют все внимание бессмысленным «битвам за урожай» вместо того, чтобы решать проблемы завтрашнего дня.

Создатель ПВТ предложил превратить Белоруссию в государство с независимым парламентом, который будет выражать мнение избирателей, и с независимыми судьями. Кроме того, Цепкало заявил о намерении создавать в стране лучшую по мировым стандартам инфраструктуру для жизни, учебы, работы и отдыха жителей республики.

Запланированные на текущий год выборы президента Белоруссии, согласно информации на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, должны состояться не позднее 30 августа. Помимо нынешнего президента республики Александра Лукашенко, о планах баллотироваться заявляли, в частности, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим, действующий депутат, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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