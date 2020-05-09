Мир
 
Последние новости
Путин третий раз за день обратился к россиянам
Тренер по ММА избил россиянку за просьбу надеть маску в магазине
Мэйуэзер отверг возвращение в бокс
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом
В Госдуме ввели масочный режим
В МВД уточнили правила самоизоляции в Москве для живущих не по адресу прописки
Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников
Трамп проигнорировал антикоронавирусные меры и встретился с ветеранами
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
Российский «Витязь» достиг дна Марианской впадины
Новости партнеров
Промо

Генсек ООН назвал коронавирус причиной распространения антисемитских движений

Перейти в «Мою Ленту»
twitter.com/antonioguterres/

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Antonio Guterres) назвал коронавирус причиной распространения антисемитских движений в обществе и интернете. Об этом сообщается в видеообращении, размещенном в День Победы, 9 мая, в его Twitter-аккаунте.

По его словам, в интернете возросли нападки на иностранцев, а на улицах распространились «антисемитские теории заговора и антимусульманские движения, связанные с COVID-19». Глава ООН также отметил, что многих мигрантов и беженцев осуждают за распространение коронавируса и лишают их доступа к медицинской помощи.

Так, Гутерриш призвал политических лидеров проявить солидарность по отношению к людям разных национальностей и этнических принадлежностей и обратить особое внимание на распространение экстремистской информации в интернете.

Он также обратился к средствам массовой информации, в частности социальным сетям, с просьбой удалять расистские, женоненавистнические и другие вредоносные материалы.

«Я прошу всех противостоять растущей ненависти, относиться друг к другу с уважением и использовать любую возможность, чтобы распространять добро», — добавил Гутерриш.

Ранее в Госдепе рассказали о вспышке антисемитизма, которую связывают с коронавирусом. По словам спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илана Карра, во время экономических кризисов евреи часто становятся жертвами гонений, поэтому США должны принимать меры для противостояния антисемитским теориям заговора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
В Госдепе рассказали о вспышке связанного с коронавирусом антисемитизма
Евреи рассказали о росте антисемитизма в мире
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 мая

Тотальный карантин

Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
15:09Сегодня

Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом

14:30Сегодня

Трамп проигнорировал антикоронавирусные меры и встретился с ветеранами

13:13Сегодня

В Китае захотели нарастить ядерный потенциал до тысячи боеголовок

Мир00:0130 апреля

«Они пытаются поставить женщину на место»

Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
12:52Сегодня

В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

06:54Сегодня

Трамп направит восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам

06:32Сегодня

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Мир00:0128 апреля

«Мы словно участвуем в эксперименте»

Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
06:26Сегодня

Россию призвали отвечать на попытки принизить роль СССР в победе над нацистами

03:32Сегодня

Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

03:19Сегодня

Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы

Россия
«Победила в войне не советская власть»
Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»
Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»
Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Все материалы
Мир
ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
МиГ-29 разбился в Индии
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Все материалы
Бывший СССР
На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Все материалы
Экономика
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Россия вступила в эпоху отрицательного роста
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Переодетые врачами грабители отняли у российского бизнесмена миллионы рублей
Анатолий Быков«Он в крови по колено, если не выше»
Российский политик и бизнесмен в 90-е был авторитетом Толей-Быком. Его обвиняют в двойном убийстве
Раскрыта связь между смертью миллиардера Босова и задержанием бизнесмена Быкова
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Анатолий БыковРоссийский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Его подозревают в убийстве партнеров по бизнесу
Российского банкира арестовали по делу о выводе из страны 500 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Предсказано наступление климатической катастрофы в США
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Раскрыто место существования внеземных форм жизни
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Российские ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Предсказано наступление катастрофической жары
Все материалы
Спорт
Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом
Александр Ягубкин«Тайсону повезло — мы с ним не встретились»
Советского боксера лишили Олимпиады и боя с Майком Тайсоном. Он связался с бандитами и умер в нищете
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Туктамышева высказалась о съемках в откровенных фотосессиях
Все материалы
Культура
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
«Невероятная трагедия для каждого патриота»
Промывка мозгов и теория заговора. Чем объясняли распад СССР
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Часов не наблюдают
Шакал, Кубрик, холокост: 20 очень длинных и очень хороших фильмов для карантина
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера «Наутилуса»
Kate NVЭти деньги в огне
Мир без капитала, кошмар шахтера и домашнее насилие по-русски: главная музыка месяца
В России выпустят мультфильмы по дневникам детей войны
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Пиратские хроники
 
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян сфотографировали в крошечном бикини
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Российская супермодель поделилась снимком в нижнем белье во время изоляции
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Мини-платье как у похудевшей на десятки килограммов Адель раскупили за сутки
«За один вечер он мог объехать сразу трех женщин»
Как французский президент жил на две семьи и съедал горы устриц ради любовниц
Россияне назвали любимую одежду для работы из дома во время самоизоляции
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Родинка на лице мужчины превратилась в 40-килограммовую опухоль
Женщина сбросила 33 килограмма за семь месяцев и раскрыла секрет похудения
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Шестилетний мальчик спас жизнь беременной матери
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Все материалы
BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
Машины на войне
Колёса фронта: автомобильная техника Второй мировой
Ferrari отложила премьеру новых моделей из-за пандемии
Обновленный Jaguar F-Type
Тест-драйв спорткара, который продолжает сопротивление
Крупнейшая в мире прокатная контора оказалась на грани банкротства
Автомобили с «обрубленным хвостом»
Что такое «Хвост Камма» и при чем тут инженеры довоенной Германии?
В России продают 5-сильного «Муравья» за 1,2 миллиона рублей
Все материалы
Дом
В Сан-Франциско бездомных посадили на карантин в отели с алкоголем и наркотиками
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский регион создаст пять виртуальных концертных залов
Переименованное ведомство российского региона займется цифровой экономикой
Российских ученых обязали вернуть гранты за не проведенные экспедиции
Названы самые востребованные специалисты в России в условиях пандемии
Все материалы