Корабли НАТО покинули Баренцево море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США.

«Регион Арктики важен, наши военно-морские силы там действуют, в том числе и в Баренцевом море. Это делается, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложных условиях», — приводит агентство слова командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго.

Также он добавил, что корабли должны были продемонстрировать «силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах». Адмирал США подчеркнул, что способность американского флота проводить операции не была затронута эпидемией коронавируса.

Ударная группа кораблей включает в себя американские эсминцы УРО «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британский фрегат «Кент». Также в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135. Всего в учениях приняли участие 1,2 тысячи моряков НАТО.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что проведение учений в Баренцевом море у берегов России в условиях пандемии подчеркивает «бессмысленность» Североатлантического альянса.

7 мая ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО. Фотографии эскадры у границ России опубликованы в Twitter-аккаунте вооруженных сил страны.

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