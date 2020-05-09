В МВД уточнили правила самоизоляции в Москве для живущих не по адресу прописки

Проживание в Москве не по адресу прописки не считается нарушением самоизоляции и не должно облагаться штрафом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что различие между фактическим местом проживания и регистрацией «не образует состава административного правонарушения», если гражданин соблюдает порядок передвижения по городу в период ограничений.

Ранее газета «Ведомости» писала о москвиче, на которого был составлен протокол о нарушении правил самоизоляции за то, что он проживал не по указанному в паспорте адресу и пошел в магазин возле места фактического пребывания.

Ранее россиянам советовали при выходе из дома брать с собой не только паспорт, но и договор купли-продажи или найма недвижимости. По закону человек не обязан информировать полицейского о месте проживания, но эти документы помогут избежать проверок и поездки в отделение.

В Москве до 31 мая продлен режим самоизоляции. С 12 мая жители обязаны надевать маску и перчатки при походе в магазин, поездке в такси и общественном транспорте. За нарушение правила установлен штраф до пяти тысяч рублей.

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