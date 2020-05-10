В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и выявлен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала эпидемии в российской столице умерли 1124 человека с таким диагнозом. За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев инфицирования.

Накануне главврач больницы в Коммунарке рассказал, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд. В медучреждении находятся 332 пациента: из них 62 процента — в тяжелом состоянии, у 98 процентов диагностирована внебольничная пневмония, у 70 процентов госпитализированных выявлен коронавирус.

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