Семья с 22 детьми придумала способ скрасить самоизоляцию

Семья Рэдфорд (Radford) из Великобритании с 22 детьми придумала способ скрасить режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса: они вместе построили в своем саду аквапарк и игровую площадку. Об этом сообщает в воскресенье, 10 мая, издание Mirror.

Сью и Ноэль Рэдфорд купили бывший дом престарелых в Моркаме более 15 лет назад и сохраняют его в безупречном состоянии. Во время карантина они полностью перестроили сад во дворе здания. По словам супругов, для этого потребовалось много усилий, однако процесс работы показался семейству веселым, так как участие в нем принимали почти все. Как пишет издание, даже двухлетний сын Арчи был «вооружен метлой».

За 48 часов Рэдфордам удалось создать аквапарк и игровую площадку, которая включает в себя качели, горку, раму для лазанья, а также грязевую кухню. Кроме того, на территории дома появились специальные зоны отдыха в виде вигвамов.

22-й ребенок в семействе Рэдфорд появился 6 апреля 2020 года. При рождении младенец весил 3,2 килограмма. В разговоре с журналистами Сью Рэдфорд призналась, что ей было страшно рожать во время пандемии COVID-19.

Многодетная семья живет в английском городе Моркам в доме с десятью спальнями. Их старшему сыну Кристоферу 31 год. Он, как и его 26-летняя сестра Софи, живет отдельно от родителей. У Софи уже есть свои дети — две дочери и сын.

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