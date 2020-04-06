45-летняя обладательница самой большой семьи Великобритании родила 22-го ребенка

Обладательница самой большой семьи Великобритании Сью Рэдфорд (Sue Radford) родила 22-го ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летняя Рэдфорд родила в государственной больнице английского города Ланкастер. При рождении младенец весил 3,2 килограмма. Теперь вместе с 49-летним мужем Ноэлем (Neil) многодетной матери предстоит выбрать имя для новорожденной девочки, которая стала 11-й дочерью в семье. «В любом случае пока мы не можем оформить свидетельство о ее рождении из-за ситуации с коронавирусом», — объяснила она.

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В разговоре с журналистами Рэдфорд призналась, что ей было страшно рожать во время пандемии COVID-19. «Я боялась, что Ноэля не пустят ко мне в палату, — отметила она. — Это были мои самые странные роды, но по итогу могу сказать, что это уникальнейший опыт».

Многодетная семья живет в английском городе Моркам в доме с десятью спальнями. Их старшему сыну Кристоферу 30 лет. Он, как и его 26-летняя сестра Софи, живет отдельно от родителей. У Софи уже есть свои дети — две дочери и сын.

В прошлом году Рэдфорд рассказала о непростых летних каникулах. Ей приходилось убирать дом по три часа в день, а затраты на еду составляли около 350 фунтов стерлингов (почти 33 тысячи рублей) в неделю.

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