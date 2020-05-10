Турецкий футболист убил пятилетнего сына

Защитник турецкого клуба «Бурса Йилдырым» Чевхер Токташ признался в убийстве пятилетнего сына Касима. Об этом сообщает Daily Sabah.

По информации издания, Касим поступил в больницу с симптомами удушающего кашля и подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи отправили ребенка в отделение интенсивной терапии, где тот скончался через два часа. Через 11 дней футболист пришел в полицию и признался в убийстве. Он сообщил, что задушил собственного ребенка.

«Я положил подушку Касиму на голову, когда он лежал на спине. Затем позвал докторов, чтобы снять с себя подозрения. Никогда не любил младшего сына, даже когда он родился. Не знаю почему, просто не любил», — заявил футболист. Он добавил, что не страдает психическими болезнями. Токташ был задержан. Ему грозит пожизненное заключение.

В сезонах-2007/08 и 2008/09 футболист провел семь матчей в турецкой Суперлиге за «Хаджетеппе». Большую часть карьеры он играл в низших дивизионах.

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