Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.

По информации источника, футболист пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Напуганные члены семьи вызвали полицейских, которые доставили Вукоевича в участок.

Через несколько часов спортсмена отпустили, но запретили приближаться к супруге и ее пострадавшим родственницам. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении в отношении хорвата уголовного дела.

Хорват был игроком киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год. С 2017-го года он работает в украинском клубе тренером-селекционером. В 2019-м Вукоевич возглавил сборную Хорватии, составленную из футболистов не старше 20 лет.

В составе московского «Спартак» Вукоевич выступал во второй половине сезона-2012/2013 на правах аренды.

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