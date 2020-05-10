Раскрыт порядок проверки еды для стола Путина

Еда, которая должна попасть на стол президента России Владимира Путина, проходит особый порядок проверки. Об этом РИА Новости рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, все продукты проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны (ФСО) или в присутствии санитарного врача.

Бухаров рассказал, что все продукты, которые доставляются для президентского стола, имеют сертификаты соответствия, однако их все равно дополнительно проверяют. Иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.

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«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях», — добавил бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский».

В сентябре 2019-го бывший руководитель специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин рассказал о происхождении еды для Путина на рейсах. Приготовленные для президента блюда перед отправкой воздушного судна доставляют на борт. Во время полета бортпроводники вскрывают контейнеры, разогревают еду и подают российскому лидеру.

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