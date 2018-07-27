В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов показал фотографии с ужина президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Снимки он опубликовал в пятницу, 27 июля, в своем Telegram-канале.

Журналист кремлевского пула отметил, что на южноафриканский ужин лидерам подали красное вино. Также он описал еду как «что-то зеленое в тарелке».

Путин и Си находятся в ЮАР, куда прибыли на саммит БРИКС. Ранее Смирнов раскритиковал организацию мероприятия. По его словам, гостей угощают говядиной, хотя на мероприятии присутствует индийская делегация. Помимо этого, лидерам государств пришлось повторно фотографироваться из-за перепутанных табличек.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся 25 июля в Йоханнесбурге. В трехдневном мероприятии участвуют лидеры пяти входящих в группу стран, в том числе российский президент Владимир Путин, а также приглашенные южноафриканским правительством главы других государств. В рамках саммита российский лидер проводит несколько двусторонних встреч, а по итогам мероприятия даст пресс-конференцию.

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