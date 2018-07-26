Мировые лидеры попытались найти флаги своих стран и не смогли

Пул N3 / Telegram

Лидерам стран БРИКС, которые принимают участие в юбилейном саммите в ЮАР, пришлось повторно фотографироваться из-за ошибки организаторов мероприятия. Об этом в четверг, 26 июля, в своем Telegram-канале сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Не так встали: на саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно», — написал журналист кремлевского пула.

Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны. Так, председатель КНР Си Цзиньпин расположился возле символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди — возле бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским. Бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин — перед китайским.

Ожидается, что 26 июля пройдут заседания лидеров БРИКС в узком и расширенном составах, а также подписание совместных документов. На этот же день запланированы переговоры Путина с Рамафосой, а также встречи с лидерами Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии. Российский лидер прибыл в Йоханнесбург для участия в мероприятии ранее в четверг.

Десятый саммит БРИКС проходит в ЮАР с 25 по 27 июля.

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