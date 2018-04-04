Американцы перепутали флаги Швеции и Швейцарии

Старт торгов акциями шведского музыкального стримингового сервиса Spotify на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начался с конфуза — биржевой оператор перепутал страны и поприветствовал компанию швейцарским флагом. Об этом сообщает The Verge.

Флаг был вывешен на здании биржи в центре Нью-Йорка прямо под рекламным щитом Spotify и рядом с двумя американскими символами. После того как ошибка была обнаружена, NYSE заменила флаг на шведский. Биржа опубликовала извинения в своем Twitter, обыграв в нем внешнеполитическую стратегию Швейцарии. «Мы надеемся, все насладились нашей краткой одой нейтралитету в процессе ценообразования этим утром», — говорится в сообщении.

Над ситуацией посмеялись и в Шведско-Американской торговой палате. На твит Нью-Йоркской фондовой биржи палата ответила, что Швеция и Швейцария не раз оказывались в подобных ситуациях. «Поздравляем Spotify и [основателя сервиса] Дэниела Эка! NYSE, путать Швецию и Швейцарию — это распространенная ошибка. Сложность [различать страны] состоит еще и в том, что у нас, шведов, тоже есть отличный шоколад», — говорится в сообщении.

Выход Spotify на биржу состоялся 3 апреля. Цена бумаги, по оценке компании, составляла 132 доллара. На биржу акции вышли по цене 165,9 доллара за штуку, однако к закрытию первого дня торгов она упала 149,01 доллара. Капитализация компании по итогам первой сессии составила 26,56 миллиарда долларов, пишет «Интерфакс». Для сравнения, согласно данным Bloomberg, капитализация Twitter составляет 20,7 миллиарда долларов.

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