Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области.

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В остальных регионах зафиксировано меньше сотни новых случаев. Наименьшее число заражений выявлено в Севастополе (3), Курганской области (2), Чукотском автономном округе (2), Республике Алтай (1) и Магаданской области (1).

Всего на 10 мая в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 1915 человек, выздоровели 34 306.

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