Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, передает издание «Рязанские ведомости». Аналогичное решение приняли власти Карелии и Якутии.

Глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в регионе будет сохраняться режим повышенной готовности, а режим самоизоляции продлится до особого распоряжения. По словам Любимова, с 12 мая завершится работа «карантинных» постов на въезде в регион. Кроме того, смогут возобновить работу промышленные предприятия, строительные компании и подрядные организации, но они должны будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в коллективах. Решение также распространится на автосалоны, сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки. Школьники и студенты продолжат учиться по установленным срокам, детские сады останутся закрытыми.

Материалы по теме Собянин ввел обязательное ношение масок Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в Арктике, труднодоступных местах и сельских районах ограничения были сняты 23 апреля, с 10 мая там «снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться не более 50 человек», передает РИА Новости. При этом глава республики заявил, что Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Однако заработают химчистки и бытовые услуги, где нет прямого контакта с клиентом. Кроме того, можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе.

Материалы по теме «Таких вирусов мы раньше просто не знали» Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

Артур Парфенчиков, глава Карелии, на своей странице во «ВКонтакте» написал, что с 12 мая на всей территории республики разрешат прогулки возле дома, в парках и скверах. С 15 мая можно будет возобновлять работу организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют дополнительное образование, при условии, что и ученики, и персонал будут в защитных масках. Детские сады останутся закрытыми до 25 мая, дежурные группы планируется организовать с 26 числа. Кроме того, до 25 мая не будут работать общественный транспорт, туристические объекты, торговые центры и магазины (за исключением продуктовых, точек с товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи, заправок, а также магазинов со стройматериалами).

box#2593180

6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области, пишет РИА Новости. Так, возобновить работу смогут некоторые магазины, при условии, что они установят число покупателей, которые смогут находиться в торговом зале при соблюдении дистанции. Кроме того, в них должны быть дезинфицирующие средства для обработки рук. Посетители должны надевать маски и перчатки, примерять одежду им запрещено. Также к работе вернутся компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала и стоматологические клиники.

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Умерли 1915 человек, выздоровели — 34 306.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!