Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.

Так, по его словам, пандемия негативно сказалась на сдерживающем потенциале американской армии, хотя на данный момент последствия ограничены. Важный момент связан с отменой части учений, в ходе которых предполагалось послать России сигнал о готовности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО.

Говоря о Восточной Европе, эксперт уточнил, что некоторые отмененные военные мероприятия предполагали отработку тактики США и их союзников по так называемой «защите стран Балтии и Польши».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Глава Пентагона Марк Эспер перенаправит таким образом около 545 миллионов долларов. Без финансирования останутся в том числе зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы.

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