В российском регионе разрешили посещение бассейнов и прогулки в парках

Власти Тульской области продлили режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако жителям можно будет посещать бассейны и прогуливаться в парках. Об этом говорится в приложении к указу, опубликованном на сайте регионального правительства.

Вновь открыться разрешили парикмахерским и салонам красоты, но обслуживать можно будет лишь определенное количество людей и только по предварительной записи. Гулять в парках можно будет с некоторыми условиями: иметь средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, не собираться толпами.

Для пожилых людей старше 65 лет продлен жесткий режим самоизоляции.

По данным на 10 мая, в России за сутки выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с учетом актуальных данных число выявленных в стране случаев заражения с начала вспышки коронавирусной инфекции превысило 200 тысяч и составило 209 688.

9 мая сообщалось, что в России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на тот день он составил 1,06, что является минимумом с начала эпидемии.

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