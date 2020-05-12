В российском селе именем маршала Жукова назвали колодец

В деревне Ельничная Шадринского района Курганской области депутаты Александр Брюханов и Валерий Порубов торжественно открыли колодец, который назвали в честь маршала Победы Георгия Жукова. Об этом сообщается на сайте Курганской областной Думы.

В сообщении Думы сказано, что с 1948 по 1953 год Жуков был командующим Уральским военным округом и часто приезжал в Шадринский район на охоту. Он останавливался в Ельничной (до 1964 года — Зевакина) и пил воду из местного колодца.

Материалы по теме «Победила в войне не советская власть» Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?

Ко Дню Победы этот факт решили сделать «достоянием общественности», обновили колодец и установили памятный знак с надписью «Из этого колодца в 1948-1953 годы пил воду маршал Победы, командующий Уральским военным округом Георгий Константинович Жуков». На фото изображен деревянный колодец. Как он выглядел до замены, в думе не показали. Можно ли пить из него воду, также не уточняется.

В думе уточнили, что инициатором установки памятного знака стало Православное императорское общество, которое возглавляет депутат Брюханов. Он рассказал, что организация намерена составить паломнический православный маршрут с посещением храмов и церквей Шадринского края, в который включат и колодец, посвященный Жукову.

8 мая стало известно, что 11-летняя российская школьница простояла 75 минут на гвоздях — одна минута в честь одного года мирной жизни без войны. Девочка рассказал, что в процессе смотрела фильм «В бой идут одни старики» и слушала военные песни. Она призналась, что на 45-й минуте хотела сойти с гвоздей, но собрала волю и терпела, «стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!