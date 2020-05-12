Голые молодожены погнались за грабителем и испугали его

Молодожены из австралийского города Кулум-Бич, штат Квинсленд, голышом погнались за грабителем, который ворвался в их дом и украл ключи от машины, и испугали его. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 9 мая, молодожены Джим Райс (Jim Rice) и Сандра Скотт (Sandra Scott) уединились в спальне и услышали странный шум из кухни.

Скотт решила, что шумят их собаки, и пошла посмотреть, что происходит. Она была шокирована, когда увидела довольно крупного мужчину, который убегал от их дома с ключами от ее машины.

Женщина поспешила в спальню, чтобы предупредить мужа. После этого голая пара выбежала на улицу, чтобы остановить грабителя и не дать ему скрыться на их машине.

«Я открыл дверь и обнаружил на водительском сиденье довольно крупного парня», — сказал Райс. Молодожены начали кричать на грабителя, но в ответ он имел наглость попросить их подвезти его. Пара отказала ему в просьбе и выбросила его из машины. «Я думаю, единственная причина, почему он вылез из машины — он испугался того, что двое голых людей орут на него», — сказала Скотт.

Мужчина заявил, что не украл ничего, кроме ключей от автомобиля, и убежал. К этому времени все соседи вышли, чтобы посмотреть, что происходит.

О произошедшем молодожены сообщили в полицию.

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