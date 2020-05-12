Москвич набрал кредиты на миллионы рублей и пропал

Москвич Николай Овчинников набрал кредиты на 12 миллионов рублей под залог квартиры и пропал без вести три месяца назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мужчина уехал 7 февраля на деловую встречу и домой больше не вернулся. У Овчинникова есть трое детей и жена. По словам супруги, она не знала, что муж заложил жилье и взял два кредита. Выплачивал он их втайне от семьи. На данный момент о пропавшем нет никаких вестей, его ищут спасатели, полиция и волонтеры.

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Ранее сообщалась, что москвич дал взаймы приятелю пять миллионов рублей на погашение займа по ипотеке, после чего тот исчез, перестав выходить на связь. При этом у пострадавшего не было никаких документов, удостоверяющих факт передачи денег. Москвич обратился за помощью в правоохранительные органы.

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