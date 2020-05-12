«Безнадежный» пациент излечился от коронавируса и отправился домой

Заразившийся коронавирусной инфекцией пациент провел два месяца в больнице в тяжелом состоянии и неожиданно для всех излечился. Об этом сообщает People.

В конце февраля житель США Грегг Гарфилд (Gregg Garfield) заразился новой коронавирусной инфекцией во время отдыха на одном из горнолыжных курортов Италии. Американец вернулся из поездки и стал первым заразившимся пациентом в американском штате Калифорния. Гарфилда госпитализировали в тяжелом состоянии и на месяц подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи делали неутешительные прогнозы и были уверены, что безнадежный пациент не выживет.

Пока Гарфилд находился в отделении интенсивной терапии, его сестра Стефани Гарфилд-Бруно (Stephanie Garfield Bruno) открыла благотворительный сбор средств для оплаты его лечения. В описании страницы девушка написала: «Вероятность того, что он выживет, — один процент. Врачи делают все, чтобы избежать развития осложнений».

Однако в начале мая мужчина начал идти на поправку. После долгих переговоров врачей, его выписали и отпустили домой. Провожать выздоровевшего нулевого пациента из больницы собрался весь медицинский персонал, его друзья и родные. Врачи устроили овацию Гарфилду.

«Это было что-то невероятное, я чувствовал огромную поддержку и любовь. Я благодарен врачам, без их помощи я бы не выздоровел», — признался Гарфилд в интервью одному из местных телеканалов.

Сестра мужчины также поблагодарила всех, кто спас жизнь ее брату. Она благодарна каждому, кто заботился о нем, когда родные не могли быть рядом.

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