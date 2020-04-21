Прожившие вместе 56 лет супруги одновременно излечились от коронавируса

Прожившие 56 лет в браке пенсионеры из Великобритании одновременно излечились от коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Жители английского графства Мерисайд 77-летний Сидни Мур (Sidney Moore) и 76-летняя Джин (Jean) поженились в 1964 году и с тех пор не расставались ни на день.

В начале апреля они одновременно почувствовали себя плохо. Их состояние все ухудшалось, и 10 апреля пару госпитализировали в одной карете скорой помощи. В больнице им диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа.

Супруги переживали, что не смогут видеться в больнице, и медперсонал перевел их в одно инфекционное отделение, чтобы даже на карантине они смогли быть вместе. «Джин плохо слышит, поэтому я очень беспокоился о ней. Мы хотели бороться с болезнью вместе», — рассказал Сидни.

Мужчина признался, что в больнице к ним относились очень внимательно и хорошо о них заботились, поэтому уже 15 апреля оба супруга смогли полностью излечиться от коронавируса и отправились домой. За проявленную заботу Сидни поблагодарил не только медсестер и врачей, но и весь обслуживающий персонал больницы.

Сейчас супруги находятся дома на самоизоляции и восстанавливают силы после курса лечения. Они рассказали, что их обоих еще беспокоит слабый кашель, но в целом состояние их здоровья заметно улучшилось.

Ранее сообщалось о супругах из Великобритании, которые прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день с разницей в 17 часов. Родственники до сих пор не могут понять, как пенсионеры подхватили инфекцию, ведь последний месяц они оба соблюдали строгий режим самоизоляции.

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