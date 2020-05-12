Правительство утвердило обещанные Путиным выплаты семьям с детьми

Правительство утвердило обещанные президентом России Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Россияне получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня.

Для получения выплаты достаточно подать заявление, можно сделать это дистанционно через портал госуслуг. Также оформить выплату можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратиться в «территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания».

Заявление рассмотрят в течение пяти дней, на осуществление выплаты отводится не более трех дней. Также сообщается, что обратиться за ее назначением можно до 1 октября 2020 года. В правительстве добавили, что семьи с детьми до трех лет смогут получить поддержку в размере пяти тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет. Всего правительство выделит на дополнительные выплаты около 25 миллиардов рублей.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По его словам, в связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ.

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