Названо число выздоровевших россиян с коронавирусом

Общее число выздоровевших россиян с коронавирусом на 13 мая составило 4491 — на 780 человек больше, чем накануне. Такие данные назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (4703), Подмосковье (962) и Санкт-Петербурге (435).

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Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 мая превысило 4,26 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 84,5 тысячи человек.

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