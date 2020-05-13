Бывший боец UFC попался при перевозке 55 килограммов наркотиков

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тим Горман (Tim Gorman) был задержан полицией штата Небраска при перевозке 55 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает WOWT.

Уточняется, что в ходе проверки автомобиля спортсмена патрульный заподозрил наличие у него запрещенных препаратов и вызвал подразделение кинологов К-9. Служебная собака учуяла наркотики.

Выяснилось, что 37-летний боец перевозил 55 килограммов марихуаны, небольшое количество кокаина, а также два флакона со стероидным препаратом. Кроме того, при Гормане были обнаружены 14 тысяч долларов наличными.

Спортсмен был доставлен в окружную тюрьму. Ему предъявлены обвинения в хранении запрещенных веществ с целью сбыта.

Горман известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Промоушен заключил контракт со спортсменом, несмотря на то, что он выбыл из реалити-шоу The Ultimate Fighter из-за травмы.

На счету Гормана девять побед и четыре поражения в MMA.

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