Бывший боец UFC потребовал от Емельяненко разборки на пистолетах или ножах

Дмитрий Смоляков, бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потребовал от Александра Емельяненко встречи в октагоне. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале «Вестник ММА».

Смоляков призвал «не героизировать этого ублюдка» и обвинил его в насилии над многими женщинами. Спортсмен решил отомстить за пострадавших и захотел провести поединок по правилам ММА против Емельяненко. Если же ни один промоушен не сумеет организовать бой, то Смоляков будет требовать «выехать за город» и устроить разборку. «Предлагаю пистолет или нож, мразь», — заявил спортсмен.

В конце января по Емельяненко прошелся боец ММА Сергей Харитонов. Он напомнил, что Емельяненко получил тюремный срок за изнасилование домработницы и неоднократно имел проблемы с законом из-за алкоголя.

Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений в MMA. Последний поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью. В следующий раз он выйдет в октагон 3 апреля, соперником бойца стал Магомед Исмаилов.

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