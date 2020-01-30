Александра Емельяненко назвали позором ММА и больным человеком

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов в эфире телеканала «Матч Боец» раскритиковал Александра Емельяненко, назвав его больным человеком.

По его мнению, Емельяненко — это позор ММА, и дети, которые смотрят единоборства, не должны видеть этого спортсмена. Кроме того, Харитонов напомнил, что Емельяненко получил тюремный срок за изнасилование домработницы и неоднократно имел проблемы с законом из-за алкоголя. Несмотря на это, в России Емельяненко остается положительным персонажем, считает Харитонов.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Выйдя из изолятора, Емельяненко рассказал, что прекрасно провел время.

Еще один инцидент с участием Емельяненко произошел в марте 2019-го. Тогда его поймали за рулем золотистого Mercedes, при этом боец был пьян и грубо разговаривал с полицейскими. В итоге он провел десять суток под арестом.

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