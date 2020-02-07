Александр Емельяненко рассказал об аресте после исполнения песни «Сектора Газа»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал задержание в Анапе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции перед поединком с соотечественником Магомедом Исмаиловым, сообщает «Чемпионат.com».

«За что задержали? Выпил вина, спел "Сектор Газа"», — вспомнил 38-летний тяжеловес. Емельяненко признался, что не понял причины ареста.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку с Исмаиловым. Тяжеловеса приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Выйдя из изолятора, россиянин признался, что прекрасно провел время.

Поединок Исмаилова и Емельяненко пройдет в рамках турнира ACA 107 в Москве. Вечер боев состоится 3 апреля.

Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений в MMA. Последний поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью. У Исмаилова 15 побед, два поражения и одна ничья.

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