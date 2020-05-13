Подарок дочери принес женщине богатство

Жительница пригорода австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, выиграла более 32 тысяч австралийских долларов (1,5 миллиона рублей) благодаря подаренному дочерью лотерейному билету. Об этом сообщает издание UPI.

Женщина рассказала, что дочь подарила ей на День матери билет моментальной лотереи. «Я просто сидела за столом и пила чай, пока моя дочь готовила мне кексы, и решила стереть защитный слой с билета», — сказала она.

«Я закричала ей: «Кажется, я выиграла!» Мы несколько раз перепроверили все, чтобы убедиться, что это действительно так», — вспоминает победительница.

Она планирует потратить призовые деньги на ремонт.

Ранее сообщалось, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, пять лет использовал в лотерейных билетах числа из китайского печенья с предсказаниями и сорвал джекпот. Оставшиеся поля билета он заполнил случайными числами, которые ему нравились.

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