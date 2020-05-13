Перепрофилированием российских больниц занялись спортсмены

Спортивные федерации России присоединились к активистам «Молодежки ОНФ» для помощи в перепрофилировании больниц под прием пациентов с коронавирусом. Об этом говоритсяв пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как рассказали в «Молодежке ОНФ», команды сформированы в 69 регионах, общей численность около тысячи человек. В частности, в первый день работы волонтеров в 75-м павильоне ВДНХ Москвы помогал разгружал контейнеры для белья и занимался транспортировкой мебели со склада в павильон член президиума Федерации Айкидо Айкикай России, вице-президент Московской Федерации Айкидо Айкикай Евгений Малышев. При помощи председателя исполкома ассоциации Кекусинкай России Сергея Суворова, была собрана команда из 20 человек.

«Мы бросили клич по своим ребятам. Долго ждать не пришлось. Практически за очень короткое время в добровольцы записались более 20 человек. Те ребята, которые за идею готовы поработать на благое дело», — поделился Суворов.

В числе представителей ассоциации Кекусинкай России не только парни, но и девушки. «Я просто не смогла отказаться от возможности поучаствовать в такой помощи, потому что кто-то должен это делать. Не простое время. Мне на днях будет 30 лет и я никогда не думала, что я свое тридцатилетие встречу таким образом», — рассказала заслуженный мастер спорта по карате кекусинкай, двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка и восьмикратная призерка чемпионатов России Анна Вишнякова.

К активистам, помимо спортивных федераций, присоединились участники всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный красава», который проводился в прошлом году.

За прошедшую неделю в переоборудовании больниц было задействовано 320 добровольцев, участников команды «Молодежка ОНФ».

Всем волонтерам измеряется температура, также им выдают необходимы средства индивидуальной защиты. Все работы проводятся при строгом соблюдении мер личной безопасности.

Ранее сообщалось, что сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал участников акции «Мы вместе» и отметил, что «Молодежка ОНФ» активно включилась в помощь столичным клиникам во время пандемии коронавируса. «Это еще одно хорошее направление работы "Молодежки ОНФ" и его нужно распространять по стране», — сказал он.

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