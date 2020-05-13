Раскрыта личность оставившего в небе над Россией три слова пилота

Раскрыта личность пилота, который оставил в небе над Россией три слова — им оказался новосибирский летчик Олег Кобзев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Кобзева, такой трюк он осуществил впервые — ранее ничего, кроме кренов и разворотов ему выполнять не доводилось. «На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался», — рассказал он, добавив, что делать надпись в воздухе было «очень непривычно».

Согласно информации газеты, с просьбой провести подобную акцию к пилоту обратился экс-басист группы «Звери» Константин Лабецкий.

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В свою очередь эксперт в сфере авиации рассказал изданию, что для создания записи в небе воздушному судну необязательно осуществлять переворот в воздухе. «Все это можно обозначить в маршрутных картах и совершать развороты в нужном направлении. Главное, держать ориентир в голове. С земли зрителям могло показаться, что самолет выписывает круги», — пояснил он.

Отмечается, что подобные действия пилотов недопустимы без наличия специального разрешения — каждый полет им необходимо согласовывать с управлением воздушного движения.

12 мая сообщалось, что российский пилот вывел фразу «А где все?». Инцидент зафиксировали в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA, он находился в воздухе больше часа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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