Крупнейшие авиакомпании США не будут принуждать пассажиров носить маски

Три крупнейшие авиакомпании США — American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines — не будут принуждать пассажиров носить медицинские маски на борту самолета. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на правила для сотрудников авиаперевозчиков.

Так, эти американские авиакомпании сообщили своим сотрудникам, что пассажирам может быть отказано в посадке на борт самолета при отсутствии маски. При этом обеспечить ношение этого средства защиты внутри самолета «становится труднее», поясняет агентство.

Пилоты авиакомпании American Airlines заявили, что, когда пассажир уже на борту, правило носить защитное покрытие для лица становится более мягким. Бортпроводник может донести информацию о необходимости ношения маски, но не принуждать.

При этом представитель авиакомпании Джошуа Фрид заявил, что American Airlines, как и другие авиакомпании США, требуют от пассажиров ношение маски на борту самолета, и соблюдение этого требования обеспечивается на пункте выхода на посадку.

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В United Airlines также отметили, что вопросы, которые касаются несоблюдения пассажирами требований, будут рассмотрены при выходе на посадку. Однако на борту самолета бортпроводникам рекомендуется использовать «навыки деэскалации», если появится необходимость пересадить пассажиров. Delta Air Lines сообщила, что придерживается такого же подхода.

Кроме того, все три авиакомпании предусматривают ряд исключений при соблюдении правила носить защитное изделие. Например, когда речь идет о маленьких детях или людях с определенными заболеваниями. Также допускается снятие маски во время приема пищи или напитков.

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