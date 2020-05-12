Пассажиров известной авиакомпании обяжут просить разрешения сходить в туалет

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair намерена установить новые меры безопасности на своих рейсах после пандемии коронавируса. О планах известного перевозчика сообщает «Би-би-си».

В частности, предполагается, что пассажиры будут обязаны просить разрешения у бортпроводников, чтобы сходить в туалетную комнату. Это связано с будущим запретом на очереди на борту воздушного судна.

Кроме того, путешественников и членов экипажа допустят на рейс только после проверки температуры тела и исключительно при наличии средств индивидуальной защиты. Также в авиакомпании заявили, что начнут вводить массовую онлайн-регистрацию на полет и попросят туристов по возможности брать с собой на борт меньше багажа.

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Отмечается, что Ryanair с 1 июля текущего года планирует возобновить 40 процентов полетов при условии снятия ограничений, введенных в авиационной отрасли на фоне пандемии коронавируса.

24 апреля сообщалось, что в сфере пассажирских авиаперевозок после спада заболеваемости прогнозируются масштабные изменения. В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.

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