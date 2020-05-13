Верховная Рада провалила обращение о присвоении Россией победы во Второй мировой

Обращению украинских депутатов к иностранным парламентам с просьбой противодействовать попыткам России прикрыть «агрессию» победой во Второй мировой войне не хватило голосов в Верховной Раде. Об этом пишет Liga.net.

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В документе содержался призыв противодействовать любым попыткам России «присвоить» победу в войне, а также обвинения российской стороны в агрессивной политике и в нарушениях международного права, в том числе, на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. В обращении также отмечалось, что Вторая мировая война началась в результате «сговора» двух тоталитарных режимов.

Рада провалила голосование и не поддержала инициативу: «за» проголосовали только 200 народных депутатов при необходимых 226, «против» — 34, «воздержались» — 43.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил против «культа Победы» и заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы. «Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — подчеркнул он.

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