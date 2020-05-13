Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги

Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково. Об этом в среду, 13 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс SU6413 вылетел из Санкт-Петербурга в 16.25 и должен был приземлиться в Уфе в 20.25 по местному времени, однако через 20 минут после взлета экипаж сообщил о разгерметизации на борту, и пилот принял решение вернуться в Пулково. Несколько минут спустя лайнер успешно приземлился.

Как отмечается, самолет выполнял обычный пассажирский рейс, на борту находились 100 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что летящий из Китая в Европу самолет внезапно изменил курс на Москву. Лайнер летел на Кипр, чтобы доставить медицинское оборудование, однако ему пришлось развернуться из-за отказа Турции совершать полет через ее воздушное пространство.

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