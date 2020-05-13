Летящий из Китая самолет внезапно взял курс на Москву

Летящий из Китая в Европу самолет внезапно изменил курс и направляется в Москву для дозаправки. Такую информацию публикует ТАСС со ссылкой на министра транспорта Кипра Янниса Карусоса.

Лайнер летел на Кипр, чтобы доставить медицинское оборудование, однако ему пришлось развернуться из-за отказа Турции совершать полет через ее воздушное пространство.

Как отметил министр, решение лететь в Москву было принято в связи с тем, что у самолета не хватит топлива для облета Турции.

Ранее в марте пассажирский самолет приготовился к срочной посадке в Перми после сигнала бедствия. Речь шла о лайнере Airbus A320 авиакомпании S7, следовавшем из Новосибирска в Москву. По информации источника, самолет изменил курс и начал снижаться после того, как на борту сработал датчик разгерметизации.

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