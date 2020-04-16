Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту

Самолет, летящий в Москву из Симферополя, подал подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает ТАСС.

Пассажирский лайнер вылетел из Симферополя два часа назад. Сообщение о минировании на борту поступило незадолго до запланированного времени посадки. Она пройдет в штатном режиме в аэропорту Шереметьево.

Как отметил источник агентства, анонимные сообщения о взрывном устройстве на борту поступают в экстренные службы практически ежедневно. С начала марта были «заминированы» более 100 рейсов.

Так, 20 марта в московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании сразу 10 российских самолетов. Все они успешно приземлились в пунктах своего назначения.

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