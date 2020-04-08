Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги

Самолет, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Уточняется, что сейчас авиалайнер пролетает над Владимирской областью. Он вылетел из Тюмени в 12 утра, а его посадка в Шереметьево запланирована на 14:50.

В марте российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета. Речь идет о воздушном судне Airbus A320, следующем по маршруту Москва — Ростов-на-Дону. Экипаж лайнера подал сигнал General emergency спустя час после начала полета.

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