Корреспондент отчитался об успехах самоизоляции на фоне гуляющих россиян

Корреспондент НТВ в Нижнем Новгороде Андрей Шамин отчитался о соблюдении введенных в городе из-за коронавируса ограничений. Репортаж был записан на улице, и за спиной у журналиста, рассказывавшего об успехах самоизоляции, прогуливались несколько молодых людей с велосипедами. На запись эфира обратил внимание Telegram-канал «Планерка».

«У нас продолжают действовать электронные пропуска, QR-коды, причем рабочие пропуска на период выходных дней приостанавливают свое действие и возобновляют с началом новой рабочей недели», — объяснил корреспондент и добавил, что в городе по-прежнему закрыты парикмахерские, хотя возможность их открытия анонсируется, хоть и с массой ограничений.

При этом за спиной корреспондента можно было увидеть молодых людей, которые перелезали через заграждение и перетаскивали туда велосипеды. «В Нижнем Новгороде продолжают держать жесткий режим ограничений», — резюмировал ведущий новостей.

Ранее в мае вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что 33 региона страны смогут начать снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, причем 11 из них готовы сделать это в любое время.

Перед началом совещания Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия отменять его или продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.

По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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