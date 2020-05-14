Названы аэропорты с высоким риском заражения коронавирусом

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом. Среди этих районов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Мурманск, пишет агентство в своем докладе.

В зонах с высоким риском заражения коронавирусом EASA обязывает проводить полную дезинфекцию самолетов. Кроме того, экипажи снабжаются средствами личной защиты.

Ранее в список опасных были включены только аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным доклада, лидером по числу опасных аэропортов оказались США — 20 штатов входят в список опасных регионов. Легче всего оказалось Ирландии, опасным считается только аэропорт в Дублине. Документ опирается на статистику ВОЗ, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и других профильных организаций.

В конце апреля в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что не менее 20 процентов авиакомпаний, в том числе национальных, могут уйти с рынка до конца текущего года на фоне сложившихся из-за пандемии коронавируса обстоятельств. «Без прямой финансовой поддержки со стороны государства очень многие авиакомпании, включая и ряд российских грандов авиабизнеса, не смогут пережить пандемию, особенно если остановка полетов затянется до третьего квартала», — уточнили в организации.

Авиационная отрасль столкнулась с серьезными проблемами в связи со вспышкой коронавируса. Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. 15 апреля президент Владимир Путин поручил выделить российской авиаотрасли средства в качестве экстренной поддержки.

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