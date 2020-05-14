Лукашенко вопреки коронавирусу отказал школьникам в «ненужных послаблениях»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с вице-премьером Игорем Петришенко и министром образования Игорем Карпенко окончание учебного года, вступительную кампанию и экзамены, а также летний отдых детей. Об этом пишет БЕЛТА.

Вопреки распространению коронавируса в республике Лукашенко заявил, что «никаких ненужных послаблений быть не должно», отказав школьникам в изменении учебного графика.

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«Для того чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол — поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9 и 11 классов», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что решения будут приниматься исключительно исходя из ситуации. «А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать», — считает он.

13 мая из-за коронавируса в России решили перенести ЕГЭ и отменить ОГЭ (основной государственный экзамен, который сдают девятиклассники). Позднее в профильных министерствах школьникам и студентам предложили провести выпускные в онлайн-формате.

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