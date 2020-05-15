Легкая форма COVID-19 оставила переболевших без реального иммунитета к вирусу

Перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой форме пациенты после выздоровления не имеют антител к вирусу в концентрациях, достаточных для реальной иммунной защиты. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По ее словам, такую тенденцию показывает множество наблюдений специалистов. «Но не всегда так», — добавила Скворцова.

Она уточнила, что антитела появляются в том числе у переболевших бессимптомно. Так, каждый пятый из московских доноров плазмы не знал, что был инфицирован. В Подмосковье таких доноров примерно 13-14 процентов.

По последним данным, менее чем у шести процентов населения России есть иммунитет к коронавирусу. В начале апреля их доля составляла всего три процента.

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